L’ucraino va a segno all’87’, complice una deviazione di Alex Sandro che spiazza Szczesny. Chiesa esce nella ripresa per un infortunio muscolare. Dybala non graffia, la squadra di Gasparini scavalca i bianconeri al terzo posto

L'Atalanta dopo 20 anni batte la Juve (1-0) e la supera, prendendosi il terzo posto in classifica. Scatto Champions. Mettiamoci anche la vittoria che nel frattempo ha proiettato il Milan a +4 e il quadro per i bianconeri è davvero fosco. Senza Ronaldo e con Dybala in campo dal 1' la Juve non riesce ad accendersi, nonostante un gran lavoro di Cuadrado, mentre l'Atalanta non brilla ma si fa pericolosa anche prima del gol-partita. Così, dopo che le ultime 7 trasferte a Bergamo avevano visto almeno due gol della Juve, stavolta la squadra di Pirlo non solo non segna, ma subisce pure il gol, che arriva all'87' a firma di Malinovskyi, con deviazione decisiva di Alex Sandro. La Juve nella ripresa perde Chiesa per un problema muscolare alla coscia sinistra, una tegola non da poco, in vista del rush finale che ripartirà già mercoledì dal match col Parma.

Così in campo — Ronaldo “non si sentiva in grado di spingere” e resta a casa, per Dybala è il ritorno in campo dal 1’, 98 giorni dopo. Al posto di Danilo dietro parte Alex Sandro, con Cuadrado a destra a far coppia di fascia con McKennie (Kulusevski in panchina). Nell’Atalanta c’è invece Muriel dall’inizio, in coppia con Zapata, coppia d’attacco ispirata da Pessina nel 3-4-1-2 di Gasperini.

Parte spedita la Juve, con un taglio verticale di Alex Sandro a ispirare McKennie: sul suo colpo di tacco si fa trovare pronto Morata, che viene però “accompagnato” in angolo. Gollini con un’uscita al limite di piede anticipa McKennie, a ribadire che l’Atalanta non si lascia sorprendere dall’avvio arrembante bianconero. P

equilibrio — oi la squadra di Gasperini prende le misure, e oltre a coprirsi comincia a pressare e a spostare in avanti il baricentro: ne nasce un match equilibrato, con alternanza quasi perfetta fra avanzate juventine e azioni offensive nerazzurre. Ma nessuna delle due squadre arriva al tiro, e dunque riesce a farsi pericolosa. Ci prova allora Cuadrado, protagonista di uno dei duelli più attesi del match: dopo una delle sue classiche cavalcate a tutta fascia arriva in area, cerca di superare gli ultimi avversari con un ripetuto gioco di gambe, ma proprio Gosens, laterale sul quale la Juve sta facendo un pensiero, non si fa sorprendere e ne stoppa la conclusione. Il primo angolo del match è conquista atalantina, ma è di Pessina l’occasione più pericolosa fin qui, con De Ligt che devia la conclusione in corner. La Juve insiste in avanti, ma intanto il ritmo è calato e l’Atalanta non mostra sbavature, lasciando anzi intendere di essere pronta ed abile nel ripartire capovolgendo in fronte. L’occasione più limpida del primo tempo è un pallone strappato da Chiesa a Maehle, con Morata che batte a colpo sicuro ma Djimsiti salva sulla linea. Poi Gosens alza in angolo su McKennie, e il primo tempo finisce di fatto qui.

il gol al minuto 87 — Nella ripresa l’Atalanta riparte con Pasalic al posto di Pessina, ma di fatto la gara riprende da dove si era interrotta, e cioè da un sostanziale equilibrio in campo. L’inizio è privo di guizzi e creatività, il match si fa più muscolare e anche nervosetto. Chiesa deve lasciare dopo 57’: su uno scatto sente tirare la coscia sinistra e chiede il cambio. Al suo posto entra Danilo. L’Atalanta guadagna metri e pericolosità: Muriel al 59’ trova un varco al limite e il suo destro sorvola di poco l’incrocio dei pali. La Juve risponde con una punizione di Dybala che non trova lo specchio, ma la gara ha perso intensità e vigore. Pirlo e Gasperini provano allora le carte Ilicic e Kulusevski, con l’atalantino che pronti via si inventa un assist per Zapata: il colpo di testa dell’attaccante è fuori di un soffio, con Szczesny battuto. Gollini si salva in angolo su una conclusione di Morata, poi il finale si infiamma: prima il portiere della Juve devia in angolo una punizione di Malinovskyi, poi è costretto alla resa all’87’, quando un gran sinistro dell’ucraino viene deviato da Alex Sandro. E per la Juve, ora quarta in attesa dell’esito di Napoli-Inter, si fa notte fonda.

