MANCHESTER – Edinson Cavani è stato accusato formalmente dalla FA, la federcalcio inglese, di condotta razzista per un termine usato sul suo profilo Instagram. Il motivo è un “gracias negrito!” in risposta a un tifoso in una story su Instagram. La federazione nelle ultime settimane ha svolto i propri accertamenti sul caso e poi, oggi, ha fatto partire formalmente l’accusa. Cavani adesso avrà fino al 4 gennaio per presentare una

propria difesa agli organi federali. Il giocatore, supportato dal suo club, ha assicurato che si trattava di un termine benevolo e che innon ha una accezione negativa. “Sono totalmente contrario al razzismo e ho cancellato il post non appena mi è stato spiegato che poteva essere interpretato in modo diverso. Mi scuso sinceramente per questo”, ha detto Cavani in una nota.