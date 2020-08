MANCHESTER – Il coronavirus ferma Paul Pogba. Il calciatore del Manchester United non potrà rispondere alla convocazione di Didier Deschamps, così come il centrocampista del Tottenham Ndombele, a causa del Covid-19. L’ex juventino è asintomatico ed è stato posto in isolamento: dovrà quindi saltare le gare con la Nazionale, impegnata con Svezia e Croazia. Per tamponare l’emergenza a centrocampo, Deschamps ha deciso di richiamare dopo due anni di assenza Adrien Rabiot, insieme all’ex romanista Nzonzi, al classe 2002 del Rennes Eduardo Camavinga e alla stella del Lione Houssem Aouar, questi ultimi entrambi alla prima convocazione.

L’annuncio della positività del centrocampista è stato dato dallo stesso ct della Francia, Didier eschamps, chiamato a motivare l’esclusione del giocatore. “Ha effettuato mercoledì un test che stamattina ha rilevato la positività”.

