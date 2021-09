Roberto Mancini fa fatica a celare la delusione per questa grande occasione mancata con la Svizzera. Il commissario tecnico ha evidenziato la fatica, anche fisica dei suoi a cui, al di là degli errori e delle due occasioni clamorose con Berardi e Jorginho, è mancata un po’ di brillantezza. “È un momento coì – scuote la testa il Mancio dopo la partita -. È un momento in cui la palla non entra, perché abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere”.

Sul rigore sbagliato da Jorginho e le occasioni sprecate non vuole girare il coltello nella piaga però avverte i suoi: “Dobbiamo essere più cattivi e precisi – ha detto -. Abbiamo domintao, una partita dominata non si può non vincere. Anche nel secondo tempo, la squadra ha giocato bene, è mancato il gol”. Ora sarà decisivo il ritorno con la Svizzera a novembre, dove forse ci saranno dei cambi: “Sì è possibile, perché i ragazzi sono stanchi”. E a chi gli chiede se sia arrabbiato con i suoi, risponde sereno: “Ma no, non mi arrabbio. Certamente brucia aver perso un’occasione, come è successo giovedì scorso”.