Voleva un’Italia a punteggio pieno dopo le prime tre giornate ed è stato accontentato. Roberto Mancini, che aggancia Lippi con 25 risultati utili consecutivi, torna con i tre punti in tasca anche dalla Lituania, battuta 2-0 grazie ai gol di Sensi e Immobile. Staccata la Svizzera (che ha comunque una gara in meno) in testa al gruppo C. Insomma, con 9 punti nelle prime tre giornate il cammino verso Qatar 2022 non poteva iniziare meglio: “Era la terza partita in sette giorni, abbiamo cambiato tutti i giocatori ma sapevamo che avremo avuto delle difficoltà, considerando anche il campo difficile – le parole del c.t. azzurro nel post partita – vincere era la cosa importante. Se avessimo realizzato quanto creato, avremmo sofferto meno. Tre giorni fa la Svizzera in casa ha vinto di misura con la Lituania, ogni gara è difficile. I ragazzi non possono avere la stessa brillantezza di sempre. In certe occasioni abbiamo rischiato, non eravamo messi benissimo in campo. Abbiamo commesso anche qualche errore tecnico di troppo”.

Advertisements