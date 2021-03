I SINGOLI

—

“Pellegrini e Locatelli – aggiunge Mancini – hanno fatto un’ottima partita, siamo felici per il gol di Immobile: ora speriamo che gli altri attaccanti facciano come lui. I rischi della costruzione dal basso? A volte la palla può andare in avanti quando siamo pressati così. Ora per la prossima partita in Bulgaria potrei sostituire 4-5 giocatori: mi serve gente fresca, non credo che le cose cambieranno molto”. Mancini dedica un pensiero anche a Daniel Guerini, il giocatore della Primavera della Lazio scomparso a causa di un incidente. “Una tragedia immane, sono cose che non dovrebbero mai succedere. È un dispiacere per tutti noi”.