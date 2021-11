Chiesa contro le guardie svizzere. Detto così suona come un thriller ambientato in Vaticano. Invece è la fotografia della nostra vigilia. Come attaccheremo la Svizzera domani, nella partita che Roberto Mancini ha definito “la più importante dell’anno”? Ci serve una vittoria per non volare domenica a Belfast, circondati dai fantasmi di possibili playoff. E, da che calcio è calcio, senza gol non si vince.