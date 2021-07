L’addio al Padova, dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff di Serie C con l’Alessandria, è fresco. Ma con Andrea Mandorlini si parla soprattutto di Inter: tra Inzaghi, l’addio di Conte, la squadra dei record e il DNA nerazzurro. I campioni d’Italia si sono ritrovati ad Appiano per iniziare a lavorare verso un’annata in cui ci sarà da difendere il tricolore sul petto: è tempo di guardare avanti.