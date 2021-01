Non c’è solo la maledizione della maglia numero nove da sfatare per Mario Mandzukic. Il croato dovrà ribaltare un altro trend negativo che negli ultimi anni non ha fatto felice il Milan: gli ex juventini non sono mai stati protagonisti in rossonero. A cominciare da quel Leonardo Bonucci che il 20 luglio del 2017, pagato 42 milioni di euro, si presenta alla folla riunita sotto un sole che squaglia

il cemento della spianata davanti a Casa Milan come il nuovo volto (e capitano) della nuova proprietà targata Li. Doveva essere il colpo più importante del mercato: si rivelerà un errore. Per mille ragione il Bonucci rossonero non è che la versione sbiaditissima di quello visto a Torino. Infatti dopo una sola stagione (35 presenze e 2 reti) il centrale torna alla Juventus mentre fanno il percorso inverso Mattiae Gonzalo