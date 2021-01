MILANO – É ormai questione di ore e Mario Mandzukic sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante croato, che lunedì ha svolto le visite mediche alla Madonnina, ha raggiunto la sede del club in Via Aldo Rossi per apporre la proprio firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. L’ex Juve indosserà

la, quel numero che dopo Super Pippo Inzaghi hanno scelto in tanti, da Higuain a Fernando Torres, passando per Matri, Piatek e André Silva, tutti con risultati deludenti. Mandzukic potrebbe rientrare nella lista dei convocati già per il match in programma sabato al Meazza contro l’Atalanta.