BUENOS AIRES (Argentina) – La notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona ha fatto rapidamente il giro del mondo, eppure c’è chi, come l’ex ct dell’Argentina campione del mondo nel 1986 Carlos Bilardo, che non ne è tuttora a conoscenza. Il motivo risiede nelle condizioni di salute in cui versa l’82enne storico selezionatore della Seleccion, che soffre di disturbi neurologici e che considerava il Pibe de Oro come “il figlio che non

aveva mai avuto”: nessuno ha avuto il coraggio di arrecargli un tale dolore. Una situazione surreale che ricorda quella della protagonista di ‘Good Bye, Lenin!’, fan del comunismo che cade in coma poco prima della caduta del muro di Berlino e che quando si risveglia nessuno ha il coraggio di informare che il Paese è finito nelle mani dei capitalisti.