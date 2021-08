E adesso anche la politica. Come se non bastassero le inchieste della magistratura argentina, aperte per stabilire le cause della sua morte e le lotte in famiglia per dividersi l’eredità. Diego Maradona resterà immortale per chi lo ha amato e ammirato, resterà l’icona di una Napoli vincente, che senza di lui non ha più vissuto la vera gloria. La città che ha provato a capitalizzarne il carisma e la passione è la stessa che proverà a sfruttarne il nome, coinvolgendo nelle questioni politiche la sua famiglia. A ottobre, Napoli eleggerà il proprio sindaco e il nuovo consiglio comunale, dove potrebbe sedere Hugo Maradona, il fratello dell’ex Pibe de oro, con un passato di calciatore ad Ascoli, ma senza fortuna. La lista “Napoli capitale”, che appoggerà il candidato sindaco del centrodestra, Catello Maresca, avrà come capolista proprio Hugo Maradona, che nella conferenza di presentazione ha spiegato il suo impegno nel sociale e nello sport, privilegiando il calcio e la crescita delle baby promesse.