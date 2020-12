PORTO ALEGRE (BRASILE) – Un gol per Maradona . A otto giorni dalla morte del Pibe de Oro, Carlos Tevez omaggia il campione argentino mostrando la maglia del Boca Juniors 1981 , quel dono di Diego, diventato un cimelio dal valore inestimabile. Dopo Messi , che ha festeggiato il gol all’Osasuna mostrando la 10 di Maradona ai Newell’s Old Boys , anche l’ex attaccante della Juve non ha voluto essere di Advertisements

Tevez ricorda Maradona

In tantissimi hanno voluto omaggiare a proprio modo Maradona. Tevez ha scelto quello a lui più consono, quello sul campo verde, dove il Pibe de Oro regalava magie e giocate irripetibili. Ricordando El Diez, l’ex Juve ammette:“Diego sicuramente ci stava guardando dall’alto. Ho indossato una maglia che mi ha donato anni fa e sono felice di aver segnato e di avergli regalato questa gioia, perchè sicuramente ci stava guardando dall’alto. Dedico il mio gol alla famiglia di Diego e alla mia”. L’Apache, poi, continua: “La morte di Diego è stato un duro colpo per tutti quanti, non è un bel momento per tutti noi argentini, abbiamo perso un grande mito, un eroe, non era facile giocare oggi e faccio i complimenti ai miei compagni per come hanno giocato”.

