“Dopo 3 mesi era di nuovo in campo”

Intervistato da Calcionapoli24, Goikoetxea è tornato su quell’episodio: “Ho commesso un errore, è chiaro, ma non ho mai voluto fargli del male e lui l’ha capito. Ero un giocatore duro, non cattivo. Dopo 3 mesi era di nuovo in campo a fare prodigi, e credo si sia esagerato parlando di quello che è successo. Una decina di anni dopo, in occasione della partita a Bilbao, andai a trovarlo in albergo – aggiunge -. Sembrerà incredibile, ma non parlammo minimamente di quello che era successo. Parlammo tranquillamente delle nostre famiglie, delle nostre vite davanti a un caffè. Ridevamo e scherzavamo come se niente fosse, non sentii il bisogno di scusarmi e lui il bisogno di perdonarmi. Era tutto passato e questo dimostrava chi fosse Maradona fuori dal campo di calcio: una persona gentile e sorridente. Ci scattammo una foto insieme e firmammo insieme un autografo che conservo gelosamente”.