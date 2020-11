TORINO – “Diego Maradona è stato autorizzato a lasciare la struttura, sarà dimesso a breve” ha dichiarato il medico curante dell’ex fuoriclasse, Leopoldo Luque, a otto giorni dall’intervento alla testa in una clinica di Olivos, zona alla periferia nord di Buenos Aires. Sempre il dottor Luque, ha diffuso la prima foto di Maradona dopo l’intervento chirurgico, in cui appare sorridente, sul letto e con una benda in

Advertisements

testa. “Diego è incredibile – ha detto Luque – ma dobbiamo continuare a lavorare su di lui. Troveremo un posto adatto alla sua convalescenza“. L’ex calciatore del Napoli non tornerà a La Plata, città dove allenava il Gimnasia, ma si stabilirà in una residenza a Nordelta, distretto a nord in provincia di Buenos Aires. Il Napoli ha voluto subito mandare un messaggio all’ex campione azzurro: “Fuerza Diego” è la scritta del post apparso sul profilo ufficiale del club di De Laurentiis su Twitter e accompagnato da un cuore azzurro.

Maradona, parla lo psicologo

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram