“Il decorso continua a essere molto buono. La novità del giorno è che la Tac di controllo è stata eccellente”. Parla Leopoldo Luque, il neurologo di Maradona, operato martedì sera in Argentina per un edema subdurale al cervello. L’intervento è perfettamente riuscito e Diego ha iniziato la fase di recupero che procede molto bene. “ Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall’ospedale. L’idea è di Advertisements Può camminare, parla con me e lo vediamo molto più lucido. Ovviamente è molto presto ma il suo recupero è eccellente per noi e quando sarà dimesso, sarà comunque tenuto sotto controllo nella sua abitazione” ha aggiunto Luque.

