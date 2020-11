Dall’Argentina arriva l’audio esclusivo della telefonata del dottor Luque – il medico personale di Maradona – al pronto soccorso. E colpisce il fatto che durante la chiamata (pubblicata da ‘El Dia’) non ci sia stato il minimo riferimento al nome del Pibe de Oro, probabilmente per evitare la sicura fuga di notizie. Luque, che ha operato il fuoriclasse argentino al cervello lo scorso 3 novembre, non era nel

quartiere dial momento della chiamata. “Ciao, c’è una persona che da quanto mi dicono è in arresto cardiorespiratorio. Il dottore lo sta assistendo. È un uomo di 60 anni”. La telefonata del medico sarebbe avvenuta alle 12.16 e un minuto dopo sarebbe stata seguita da quella degli assistenti che erano con Maradona. Secondo i pubblici ministeri, l’ambulanza sarebbe arrivata alle 12.28 sconfessando così la denuncia dell’avvocato del Diez,, che aveva parlato di più di mezz’ora di ritardo.