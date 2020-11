“L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, è stata un’idiozia criminale”

Queste le dichiarazione di Morla che evidenziano il forte legame sentimentale con la leggenda del calcio mondiale: “Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la partenza del mio amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. Gli ho dato l’addio di persona e la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare.” Poi però accusa i medici di negligenza: “Quanto al verbale della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, è stata un’idiozia criminale. Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che le conseguenze siano indagate fino alla fine. Come mi ha detto Diego: sei il mio soldato, agisci senza pietà”. Poi infine conclude: “Riposa in pace, fratello“.