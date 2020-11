BUENOS AIRES – “Non mi riposerò fino a che i responsabili non pagheranno“. Sono queste le parole di Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona. Il legale del Pibe de Oro ha giurato che non si fermerà tramite il suo profilo Twitter ufficiale dopo essere venuto a conoscenza che alcuni impiegati dell’agenzia funebre a cui la famiglia si è rivolta per il funerale hanno scattato delle foto con il feretro

e le hanno pubblicate sul web. Un gesto tanto incredibile quanto macabro. Le immagini sono diventate subito virali e hanno scatenato lo sdegno del web e dello stesso Morla che ha scritto: “Data la viralizzazione di un’immagine di Diego sul letto di morte, mi occuperà personalmente di trovare il mascalzone che ha scattato quella fotografia. Tutti i responsabili di un simile atto di codardia pagheranno“. Come riporta Todo Noticias, quotidiano argentino, uno dei colpevoli della foto è stato trovato e subito licenziato dall’agenzia di pompe funebri che si è scusata con la famiglia, mentre gli altri complici non sono stati ancora identificati.