Da Ferrero a Ranieri, passando per il capitano Quagliarella. Un pezzo – importante – di Sampdoria per omaggiare nel migliore dei modi Diego Armando Maradona. La delegazione si è recata ai Quartieri Spagnoli, come ha riportato Napoli Magazine, per celebrare la leggenda argentina davanti al suo murales alla vigilia della sfida contro la squadra di Gattuso. L’emozione è ancora tanta e non accenna minimamente a placarsi. Il bomber blucerchiato,

che nei giorni scorsi ha parlato con estrema commozione del Pibe de Oro (“Diego per noi napoletani è tutto”), ha lasciato la maglia numero 10 insieme al gagliardetto della gara e a un mazzo di fiori.