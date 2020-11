TORINO – Gonzalo Higuain non dimentica quanto è stato importante per la sua carriera Diego Maradona, convalescente dopo l’intervento chirurgico al cervello in Argentina: “E’ una persona a cui sarò grato per tutta la vita perché mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale e mi ha fatto disputare un mondiale a 23 anni – ricorda l’ex attaccante di Juve, Napoli e Milan, oggi all’Inter Miami

– Mi ha dato fiducia. Gli auguriamo una, la salute è la cosa più importante. Maradona si merita di stare bene perché quando è in campo si sente bene, ma se non è in salute non può farlo. Spero che questa fase post operatoria gli consenta di ritrovare la condizione migliore per tornare in campo. Mi auguro che torni davvero felice, il calcio è ciò che lo rende contento”. Higuain è stato lanciato nella nazionale argentina nel 2009 da Maradona, all’epoca ct, che poi l’ha convocato per i Mondiali in Sudafrica dell’anno successivo.

