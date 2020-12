Dalma chiedeva un medico

Dai dialoghi emerge l’apprnesione di Dalma, che desiderava avere un medico che controllasse le condizioni del padre: “Sono appena stata contattata da una persona che si occupa dei ricoveri domiciliari – scrive Dalma in una chat – mi ha detto che papà ha vomitato (ha mangiato gamberi con aglio e broccoli), non vuole che un’ambulanza vada a controllarlo. Mi ha detto che ha parlato con Agustina (Cosachov, n.d.r.) e che lei gli ha detto che era una decisione della famiglia! Ecco perché scrivo. Credo che ci siano cose che i famigliari non debbano decidere. Per questo servirebbe un medico clinico o almeno un medico che risponda per lui“. In un’altra conversazione Giannina spinge per mettere Maradona sotto la cura del Leopoldo Luque: “Con questo dottore, starebbe più tranquillo. Per non mettere tanti medici intorno a papà”. Intanto un programma tv ha rivelato l’ultimo audio di Diego Maradona, in cui raccomanda all’attuale compagno dell’ex fidanzata Veronica Ojeda, di occuparsi del figlio di 7 anni Diego Fernando, l’ultimo di quelli riconosciuti.