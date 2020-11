GENOVA – Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha commentato così la prestazione dei suoi nel derby della Lanterna contro la Sampdoria a Sky Sport: “E’ il primo derby, e quindi non lo dimenticherò mai, ma sogno di viverne uno con i tifosi allo stadio”. Il gol del pareggio rossoblù porta la firma di un giovane di talento come Gianluca Scamacca: “Ha avuto un impatto forte, cerca di migliorarsi giorno per giorno. Speriamo prosegua su questa strada”. Il Grifone ha un’eta media verde: “Questa squadra aveva bisogno di freschezza, abbiamo inserito giovani che sono potenziali investimenti futuri. Scamacca si è Advertisements Rovella e Goldaniga hanno giocato bene. E’ bello poter mettere in campo giovani su cui investire. I senatori sono bravi a far sentire a loro agio quelli meno esperti” .

