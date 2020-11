TORINO – Questa sera alle 23.30 sul Nove, nuovo appuntamento con #FAKE – LA FABBRICA DELLE NOTIZIE. Nella terza puntata del programma prodotto da LaPresse e condotto da Valentina Petrini verrà trattato il tema Covid-19 e i riflessi della pandemia sullo sport con l’ex calciatore Claudio Marchisio, il direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez e il debunker Paolo Attivissimo, giornalista, scrittore e autore del blog “Il Disinformatico”. La

ha messo in ginocchio il Paese. All’indomani dei nuovi DPCM molte piazze italiane sono state teatro di proteste più o meno accese contro le decisioni del governo. Con un’inchiesta di Marco Carta, si scoprirà come l’estremismo di destra sia alla base delle azioni violente degli Ultras, che hanno approfittato del diffuso malcontento per scendere in piazza scatenando delle vere e proprie guerriglie urbane.

MARCHISIO – Il mondo del calcio, sotto i riflettori, vive un momento molto delicato e con l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale, Claudio Marchisio, si cercherà di capire le motivazioni fondanti dei continui attacchi da parte degli haters sui suoi canali social, ma ci sarà spazio anche per occuparsi di negazionisti affrontando, sia la polemica che ha coinvolto la Lazio e il presidente Lotito, sia la triste arringa social subita dalla Dott.ssa Adele Di Costanzo, che sarà in collegamento con Valentina Petrini.

