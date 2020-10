ROMA – La scia di polemiche per la partita mai giocata tra Juventus e Napoli travolge anche Claudio Marchisio. Il “Principino” bianconero, diventato opinionista Rai e ultimamente molto critico nei confronti della sua ex squadra, è finito al centro della bufera social insultato da chi, fino due anni fa, ne esaltava le gesta, i tifosi della Vecchia Signora.

“Stiamo sbagliando tutti”

Marchisio, infatti, su Twitter era uscito fuori dagli schemi del tifo, inserendo la partita non disputata all’interno del contesto storico che il Paese sta vivendo e, in uno scambio di opinioni via Twitter col giornalista Riccardo Cucchi aveva scritto: “Vero, C’È UN PROTOCOLLO. Ma voi vi state rendendo conto di cosa stiamo scrivendo, leggendo e poi pensando a tutto quello che è legato a una partita. Io parlo di altro. Non di tifosi del Napoli o della Juve, di società o una partita non giocata. Stiamo sbagliando TUTTI. Che si risolva bene e in fretta”.

“Si vive il calcio solo con rivalità”

“Non solo per Juventus-Napoli, ma per tutto il sistema – sottolinea l’ex juventino -, per lo sport in generale che deve sempre preservare la massima trasparenza e dare esempio a un mondo che tanti amano nel profondo, con passione, ma che ormai tanti lo vivono solo con rivalità. Tutti hanno fatto errori, vale per qualsiasi settore! Forse, anzi no, molto peggio in altri ambienti rispetto a Juventus-Napoli, ma tutti noi cerchiamo di far rumore e sbagliando, proprio in una partita di calcio. Vi soffermate su Juventus-Napoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vedere nel nostro paese in ogni settore???”.

Le critiche dei supporters bianconeri

Un commento che a molti sostenitori della Juventus non è piaciuto e che giustificano con l’addio non proprio idilliaco dell’ex giocatore. “Marchisio ha cambiato musica dopo che la Juve lo ha congedato – sottolinea un tifoso – prima non aveva peli sulla lingua nel dire che il Napoli gli stava sul c… e fu insultato per questo. Per me è evidente che non è in buoni rapporti con la dirigenza”. In un altro commento: “Forse quando ci domandiamo perché ad alcune bandiere della Juve non vengono assegnate cariche dirigenziali, dovremmo pensare che Agnelli li conosce molto meglio di noi”. O ancora: “Claudio Marchisio ha ancora un conto in sospeso con Agnelli dai”. C’è chi addirittura azzarda: “Mi sto vergognando per il tweet di Marchisio”.

Quell’intervista del 2013

Non è la prima volta che Claudio Marchisio finisce al centro delle polemiche. Nel 2013 un’intervista al Corriere della Sera aveva mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli e per poco non era scoppiato il caso diplomatico tra le due società. L’allora giocatore della Juventus, infatti, aveva ammesso spudoratamente la propria antipatia nei confronti della formazione partenopea: “Non è un singolo giocatore – aveva dichiarato -, ma è tutta la squadra a starmi antipatica. Soprattutto dopo le finali ruvide di Coppa Italia e Supercoppa. Quando me li trovo di fronte scatta qualcosa”. Frasi che avevano subito spinto la società di De Laurentiis a criticarle pubblicamente: “Le dichiarazioni di Marchisio rappresentano una grave offesa al Napoli e al calcio italiano – avevano scritto gli azzurri in una nota ufficiale -. Ci sorprende che arrivino da un calciatore della sua statura che gioca in una squadra così prestigiosa. Auspichiamo che si tratti di un fraintendimento e ci aspettiamo chiarimenti dal giocatore e dalla Juventus”. Chiarimenti che di fatto non arrivarono con i bianconeri che appoggiarono pubblicamente il giocatore. Inevitabili sui social gli insulti dei tifosi di fede napoletana.

