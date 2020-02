Roberto Marcora è approdato al turno decisivo delle qualificazioni nel “Tata Open Maharashtra”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 546.355 dollari in corso sul cemento di Pune, in India (fino al 2017 si era disputato a Chennai), e che quest’anno ha cambiato data spostandosi dalla prima settimana di gennaio a quella di febbraio. Il 30enne di Busto Arsizio numero 172 Atp e settima testa di serie delle “quali”, si è aggiudicato per 63 62, in appena 57 minuti di partita, il derby tricolore di primo turno contro Filippo Baldi, 24enne milanese numero 238 del ranking mondiale.

Domenica Marcora si giocherà un posto nel main draw con il vincente del match tra lo sloveno Blaz Rola, numero 145 Atp e seconda testa di serie delle “quali”, ed il tunisino Malek Jaziri, numero 230 del ranking mondiale.

“SuperTennis”, la tv della Fit, trasmette in diretta ed esclusiva il torneo ATP 250 di Pune. Questa la programmazione:

lunedì 3 febbraio – LIVE alle ore 11.00, alle ore 15.00 ed alle ore 17.00

martedì 4 febbraio – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 13.00; differita alle ore 18.00

mercoledì 5 febbraio – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 13.00; differita alle ore 18.00

giovedì 6 febbraio – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 13.00

venerdì 7 febbraio – LIVE alle ore 11.00 ed alle ore 13.00

sabato 8 febbraio – LIVE alle ore 12.30 (semifinale1); differita alle ore 21.00 (semifinale2)

domenica 9 febbraio – LIVE alle ore 12.30 finale

Risultati

“Tata Open Maharashtra”

ATP World Tour 250

Pune, India

3 – 9 febbraio, 2020

$546.355 – cemento

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(7) Roberto Marcora (ITA) b. Filippo Baldi (ITA) 63 62

Turno di qualificazione

(7) Roberto Marcora (ITA) c. vinc. (2) Blaz Rola (SLO)-Malek Jaziri (TUN)