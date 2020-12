CLASSIFICA SERIE B

Margiotta sblocca al 25′

Pronti-via e Chievo subito vicino al gol: 2° minuto, Margiotta penetra in area e serve al centro, dove Del Prato involontariamente tocca per Canotto. Il tiro del numero 18 gialloblù trova la pronta risposta di Plizzari. La risposta amaranto arriva con un doppio tentativo di Bellomo dal limite, ma le conclusioni non inquadrano la porta. Si arriva così al 19′, quando è De Luca ad impegnare di testa l’estremo amaranto. Al 25′ c’è il vantaggio del Chievo. Azione perfetta dei clivensi avviata da Garritano per Canotto che mette al centro per Margiotta che di prima intenzione fulmina Plizzari e sigla l’1-0. Passano 2′ e ancora padroni di casa pericolosi con De Luca, ancora di testa: il portiere della Reggina risponde presente. I calabresi non premono più e fanno il gioco dei clivensi, che addormentano la partita. Almeno fino al 43′, quando ancora Margiotta sfiora il bis mandando di poco a lato un cross servito dal solito Canotto.

CHIEVO-REGGINA 3-0: TABELLINO E STATISTICHE

Ancora Margiotta, poi la chiude Rigione

Nella ripresa Toscano toglie subito Bellomo per inserire Lafferty, ma sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con De Luca: al 51′ l’attaccante va vicino al raddoppio con un pallonetto in scivolata su cui Plizzari è letteralmente strepitoso. Passano 3′ ed è la Reggina a recriminare per il palo colto da Lafferty in girata. Al 57′ arriva il 2-0 del Chievo con un’azione fotocopia: ancora Canotto dalla fascia per l’accorrente Margiotta che timbra da centro area. Gli ospiti hanno l’occasione per accorciare al 66′ con Crisetig, che di prima intenzione dal limite dell’area calcia a lato. Al 75′ per la Reggina è notte fonda: Rigione indisturbato sullo spiovente da corner sigla il 3-0 Chievo di testa. Servono 13′ per vedere un’altra azione pericolosa amaranto, con Vasic che a rete a pochi metri da Semper, con il portiere gialloblù lesto a mettere in angolo. All’89’ ancora Vasic divora il gol della bandiera mandando sopra la traversa una respinta di Semper da zero metri. In pieno recupero il Chievo resta in dieci uomini dopo l’ingenuità di Cotali che, già ammonito, rimedia il secondo cartellino e il rosso che gli farà saltare la gara con la Spal.