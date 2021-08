Nessun addio per Arturo Vidal e Alexis Sanchez. I due, come assicurato dall’a.d. nerazzurro Marotta, “resteranno a Milano perché sono giocatori importanti per il nostro progetto”. L’a.d. nerazzurro ha poi rivelato al quotidiano cileno La Tercera di “non aver ricevuto alcuna offerta formale”. Marotta ha anche parlato delle condizioni del Nino, ancora alle prese con un problema al polpaccio che si trascina da giugno. “Bisogna avere pazienza e cautela. Ci sono stati alcuni problemi fisici nell’ultimo periodo, ci aspettiamo che recuperi presto perché è un giocatore importante per noi. Non sappiamo ancora se potrà giocare con il Cile. Lo vedremo, ci aspettiamo che si rimetta presto e che torni ad essere una risorsa importante per noi”.