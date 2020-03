(ANSA) – ROMA, 02 MAR – “Se questa è un’ipotesi che io ho appreso dai media (lunedì 9 marzo a porte a perte, ndr) è già una ipotesi di buon senso. Ma voglio vedere in assemblea anche le due altre ipotesi che si faranno”.

Così l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta sull’Assemblea di Lega di mercoledì dove si deciderà un’altra data su Juventus-Inter rinviata per l’emergenza Coronavirus.

“Noi come Inter – aggiunge Marotta ai microfoni di Radio anch’io lo sport – dopo aver subito questa decisione abbiamo chiesto di convocare una assemblea straordinaria per arrivare ad una decisione armoniosa nel rispetto della regolarità, ci sono squadre che hanno saltato due partite come il Sassuolo. Non voglio polemizzare ulteriormente, ma quella che c’è stata una decisione per niente condivisa, è questo l’elemento di amarezza”.



