Marotta lancia l’allarme: “Gli stipendi dei giocatori vanno ridotti. Modello da rivedere”

Nonostante la vittoria dello scudetto , i problemi economici della società tengono banco in casa nerazzurra. L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha affrontato l’argomento, allargandolo a tutto il sistema calcio italiano, nel corso della rubrica d’attualità del Tgr “Settimanale”: “Credo che il primo obiettivo sia ridurre i costi, come quello del lavoro, quindi gli stipendi dei giocatori che incidono in modo forte e poi, in subordine, valorizzare al massimo le risorse.

Noi – è la promessa ai tifosi – possiamo garantire il massimo impegno. Questo significa dare tutto di sé per raggiungere obiettivi ancora nuovi. Ma non sempre l’equazione è `chi più spende più vince´, c’è anche una componente umana e motivazione che ha sicuramente un grande valore”.

conte e premier

“Il grande artefice di questa cavalcata è stato Conte, i giocatori che hanno risposto alle sue indicazioni e la società che ha supportato il tutto. Tutti insieme abbiamo gioito inaspettatamente perché la festa è arrivata quattro giornate prima della fine, anche questo è un piccolo record – ha proseguito Marotta – Credo che il gap per quanto riguarda non solo l’Inter ma per tutte le squadre italiane – dice riguardo alla Champions – sia ancora abbastanza evidente. Non a caso la finale è tra due squadre di Premier League, in Europa League c’è una squadra inglese. Siamo lontani da quelle performance di inizio anno 2000 con le italiane ai primi posti. C’è da lavorare e c’è anche un modello da rivedere”.