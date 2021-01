MILANO – Beppe Marotta annuncia un mercato di gennaio in tono minore per la sua Inter, in linea con tanti club al tempo della pandemia: “Abbiamo già delineato le linee guida che non ci consentiranno di fare investimenti – dice l’amministratore delegato nerazzurro a Sky – perché, come obbligo societario , il management ha quello di garantire sempre un equilibrio economico finanziario. In questo momento di contrazione Advertisements “.

Marotta: “Dobbiamo calmierare i costi”

L’ambizione resta comunque alta per l’Inter: “Posso garantirlo – continua Marotta – anche ieri c’è stato un comunicato stampa del presidente ed è stato molto esplicito, ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza. Di conseguenza, credo che sia una situazione molto chiara. Siamo in un momento in cui c’è una contrazione mondiale nell’economia generale e nel calcio, legata a questa pandemia. Quindi è normale che tutti i club debbano soprattutto dare importanza alla stabilità e continuità gestionaria. È evidente che non ci saranno più i mercati come prima. La prima situazione che va rivista oggi è quella dei costi e, nei costi, c’è una voce che è quella del costo del lavoro, che oggi anche in Italia è passato dal 50-55% del fatturato delle squadre a quasi il 75% a causa dei mancati introiti. Quindi i manager devono ragionare e incidere proprio in questa rivisitazione, che non tocca solo i club italiani. Evidentemente bisogna arrivare a questa situazione, calmierare i costi per poi comunque continuare nella programmazione, indispensabile per la sussistenza di ogni club“.