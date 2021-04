Prima del fischio d’inizio della partita contro il Verona, l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dei fatti riguardanti la Superlega che hanno coinvolto la società negli ultimi giorni. “La lettera dei club per sanazioni a Juve, Inter e Milan? Ufficialmente non sappiamo nulla e non conosciamo bene il contenuto, di sicuro siamo in un momento tragico del calcio, di elevatissima litigiosità che porta a celare il vero problema, quello della sostenibilità”. Un problema ampio, che coinvolge tutto il calcio europeo: “Questo è un modello che non funziona, che non dà garanzia in seguito alla pandemia di Covid che ha inciso sulla contrazione dei ricavi. Auspico che invece di stare a litigare, si possa parlare di riforma del calcio, attraverso dei format diversi, attraverso il professionismo che sia ridotto, perché riducendo il professionismo probabilmente si riducono anche i costi”, ha concluso Marotta sul tema.

Sul futuro di Conte

—

“Conte ha chiesto chiarezza sul futuro? Condivido due cose, la prima è la massima concentrazione sul finale di campionato, che può darci soddisfazione. La seconda è quello della chiarezza, una dichiarazione onesta di un allenatore che chiede eventuali programmi alla società. Sono difficili da stilare per tutti, c’è incertezza sul modello del calcio. A tempo debito giusto ci si ritrovi e che la proprietà esponga programmi futuri”. In chiusura, un riferimento al traguardo stagionale che sembra avvicinarsi, ma come Conte anche Maratta predica calma: “Lo scudetto? Mi unisco a quello che ha detto Conte, con cui ho condiviso questi momenti. Ha sottolineato come tanti ragazzi non hanno vissuto questa pressione forte. Bisogna avere la forza per essere determinati, non guardare l’avversario per la classifica. Sono tutti ostacoli difficili, ma il destino è sulle nostre teste”.