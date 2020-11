L’avventura di Eriksen all’Inter sembra giunta ormai al capolinea. Prima le parole di Conte, oggi invece quelle di Marotta. Che sanno di addio. “Ieri il tecnico ha risposto in modo molto esaustivo. Io aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un giocatore nel momento in cui chiede di essere trasferito – ha detto l’ad nerazzurro a Dazn – . Eriksen si sta comportando da professionista, dovremo fare le giuste Advertisements – ha poi continuato -. Certe programmazioni devono essere limitate nell’arco del tempo. Inizia un ciclo molto particolare per noi. Ci saranno circa 10 partite in 33 giorni e i giocatori a disposizione devono rispondere alle richieste dell’allenatore“.

Fonte tuttosport.com

