Bentornato Marc! Pronti, via e terzo tempo delle FP1 a Portimao per Marquez. Come se niente fosse. Alle 11 in punto del 16 aprile Marc Marquez torna in pista sulla sua Honda Hrc: dopo 265 giorni e 9 mesi di riabilitazione per la frattura all’omero del braccio destro, rimediata nel GP di Jerez del 19 luglio 2020, lo spagnolo entra in azione sulla pista di Portimao in una FP1 caratterizzata dal sole, ma anche ampie e traditrici chiazze di bagnato che inducono alla prudenza. Un primo assaggio del tracciato, con circospezione, poi qualche altro passaggio per prendere le misure e al 5. giro ecco un bel 1’46″850 a soli 61 millesimi dal miglior tempo di Bagnaia. Un bel biglietto da visita.

