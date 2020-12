Il Marsiglia vola a -1 dal Psg. Il 2-0 in trasferta al Nimes (gol di Benedetto e Germain) ha regalato all’Olympique la quinta vittoria di fila. Le reti sono entrambe arrivate nella ripresa, particolarmente deliziosa quella firmata dal Pipa: uno scavino che non ha lasciato scampo a Reynet. Nel primo tempo da segnalare il rosso a Villas-Boas per proteste, nel secondo il doppio giallo a Cubas nel

giro di tre minuti che ha spianato la strada al raddoppio del neo-entrato Germain. La Ligue 1 torna in campo sabato, tutti gli occhi saranno puntati sulche andrà a Montpellier per tentare l’allungo in classifica.