L’attaccante piace ai giallorossi ma anche al Milan MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Florian Thauvin dice no alla Roma. L’attaccante del Marsiglia, obiettivo di Paulo Fonseca per la prossima stagione (ma il suo nome è stato accostato anche al Milan, ndr), in una diretta Instagram con l’attore francese Malik Bentalha, ha dichiarato in maniera netta che intende restare all’OM. “Voglio mettere fine a certe voci, tutti sanno cosa significhi per me questo club e non ho nessuna intenzione di andarmene ora che abbiamo conquistato la qualificazione alla prossima Champions – dice Thauvin riferendosi al secondo posto della squadra allenata da Villas Boas in Ligue 1-, un traguardo per il quale abbiamo lottato moltissimo. In più non posso andarmene dopo una stagione complicata e piena di infortuni, ho ancora tante cose da fare qui”. (ITALPRESS). ari/red 27-Apr-20 00:21