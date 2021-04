Frederic Massara , direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del ‘lunch match‘ Milan-Genoa . La gara è valida per la 31^ giornata di Serie A ed in è programma a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Massara: “Importante anche perché vogliamo tornare a vincere in casa e riprendere un ruolino di marcia simile a quello in trasferta”.

“Gesto raro di un calciatore che ha dimostrato valori etici e professionali di livello. Lui è molto rammaricato che non ha potuto dare il suo contributo in campo. Nelle ultime 8 partite avrà l’opportunità di farlo”.

” Per Ibra siamo fiduciosi di poter definire in via imminente con lui. Invece per gli altri non ci sono novità, ma anche lì siamo sereni. La società ha fatto la sua parte e confidiamo che gli sforzi fatti possano portare al buon esito degli accordi”.