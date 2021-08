Il gotha dei nuotatori mondiali accolti da un testimonial d’eccezione: Massimiliano Rosolino. Non solo Federica Pellegrini, non solo Caeleb Dressel, Lilly King e Benedetta Pilato, Arno Kamminga, Niccolò Martinenghi e Kristof Milak. A fare da anfitrione nella sua Napoli c’è il nuotatore che più di tutti ha fatto per la sua città. Un oro, un argento e due bronzi olimpici, un oro, tre argenti e un bronzo mondiale, sessanta medaglie internazionali, signore dei 200 misti. A Massimiliano il compito di accogliere gli oltre 300 atleti internazionali, 150 medagliati olimpici e mondiali che si daranno appuntamento dal 26 agosto a Napoli per la tappa napoletana di ISL, l’International Swimming League.

“Fare da testimonial per la mia città è una cosa che mi ha sempre inorgoglito – dice il campione napoletano – L’International Swimming League me ne ha dato l’opportunità ed io sono estremamente contento di ciò. L’invito è per tutti i miei concittadini e non solo, per seguire un mese di gare alla piscina Scandone ed assistere allo show del nuoto mondiale”

“Massimiliano Rosolino sarà una delle nostre punte di diamante – sottolinea il responsabile della tappa napoletana di ISL Marco Aloi – con lui siamo sicuri che gli atleti che arriveranno da tutte le parti del mondo si sentiranno ancor di più a casa e Napoli potrà offrire la sua migliore ospitalità, in vasca e fuori.”

Rosolino inoltre sarà la voce che commenterà tutti i match della Regular Season, dal giovedì alla domenica, che come in tutto il mondo saranno trasmessi anche dall’OTT live di ISL