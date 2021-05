Chi come Marco Materazzi ha vissuto con loro – Ronaldo e José Mourinho – i loro anni nell’Inter sa che nascosta dall’enorme differenza che c’è fra il “tradirla” per andare al Milan e per scegliere la Roma c’è almeno una similitudine: Mourinho all’Inter ci sarebbe tornato, Ronaldo era lì che voleva tornare, entrambi ci rimasero male. Chi undici anni fa era abbracciato a Mou, appoggiato a un muro del Bernabeu, la notte del suo grande addio all’Inter e all’Italia, non c’è rimasto male.

