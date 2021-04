Come se non fossero passati 20 giorni dall’ultima gara, come se non ci fossero ancora tante assenze per Covid: l’Empoli riparte come aveva concluso, cioè con una vittoria. L’1-0 con cui i ragazzi di Dionisi battono la Reggiana – in gol Matos – porta a quattro la serie di successi consecutivi (senza subire reti) per la capolista, che non giocava dal 20 marzo. Il riposo forzato, però, non è stato un problema: l’Empoli ha giocato come sa, sfiorando più volte il raddoppio e correndo pochi rischi (su uno di questi è stato super Brignoli, su un altro Viti). I toscani salgono quindi a 62 e allungano momentaneamente a +4 sul Lecce, impegnato domani con la Spal, e soprattutto a +8 sulla Salernitana (e vanno recuperare anche le partite contro Cremonese e Chievo). Per la Reggiana, invece, si tratta di una sconfitta preventivabile, ma dolorosa: gli emiliani non vincono da nove gare (3-0 a Cittadella il 20 febbraio) e in questo arco di tempo hanno raccolto solo quattro punti: la squadra di Alvini resta terzultima, un piazzamento che al momento vorrebbe dire Serie C.

