MIAMI (Stati Uniti) – Nella notte è andata in scena la 22ª giornata del campionato MLS con un’ex conoscenza bianconera al primo gol in stagione, Blaise Matuidi. Contro Toronto, prima sfida di sempre tra le due franchigie, tra l’altro disputata in Connecticut, è stato proprio suo il gol al 41′ che ha aperto la partita, con un mancino rasoterra di prima intenzione su assist di Lewis Morgan. La gioia dell’ex Juventus è però durata poco: il club canadese, infatti, ha pareggiato dopo 13′, per trovare poi il gol del definitivo 2-1 all’82’ col rigore trasformato da

. L’Inter Miami, in cui milita anche, si trova oggi al terzultimo posto nella Eastern Conference con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 13 sconfitte e 3 pareggi.

Fonte tuttosport.com

