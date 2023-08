La stagione 2023-24 di Maurizio Bormolini, Atleta della Nazionale Italiana di Snowboard parallelo appartenente al Gruppo Sportivo Esercito inizia con un solo obiettivo: Vincere la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo.

Senza dubbi, senza indugi. E lo fa partendo da casa sua, dalla sua Livigno di cui è Testimonial, e lo fa da protagonista all’evento più “winter dell’estate”: Il Palio delle Contrade, in cui nel centro di Livigno, come da tradizione, si sfideranno i fondisti di oggi ed a seguire la sfida dei rappresentanti delle contrade con tanto di abiti di un tempo.

Ma quest’anno ci sarà spazio anche per lui: è pronta con neve vera la struttura di Snowboard , un PUMP track, dove Mauri si esibirà in alcuni giri con la sua tavola. Con lui le compagne del Team Livigno Michela Moioli e Jole Galli durante lo Snowboard e Freestyle Show in programma dopo la gara denominata proprio ” Gara da li contrada da Livign” che trasforma il centro del paese in un vero anello di fondo da 1 chilometro.

Surferà con la sua tavola davanti alla sua gente e alle sue piste, quelle piste che ospiteranno i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

“Dopo la stagione scorsa, con la Coppa Generale che ho sfiorato di poco e quella di Slalom di pochissimo, so che posso lottare per questo obiettivo che è diventato il “mio obiettivo”: Vincere la Coppa del Mondo.

Suona forte e suona bene, e la sua Livigno è pronta a sostenerlo.

Non c’è spazio né tempo per gli indugi. La nuova stagione di Maurizio Bormolini è iniziata a mille: la cura nel dettaglio e nel particolare passa da tanti fattori che Maurizio non vuole trascurare ma che ha deciso di curare per vincere la Coppa del Mondo.

La maturità c’è, la consapevolezza pure. Uno sponsor Main del suo territorio, Livigno appunto, che consolida da anni e che gli da quella serenità per costruire assieme un percorso che inevitabilmente lo porterà verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

I pochi punti che gli hanno tolto la vittoria della Coppa del Mondo generale e di Slalom lo scorso anno devono diventare uno stimolo. Le vittorie ottenute sono i mattoncini sui quali costruire la vittoria della Coppa del Mondo del prossimo anno.

Qui e Ora. Questo è il momento di Maurizio Bormolini che in vista dei Giochi Olimpici in casa sta costruendo l’architettura e la struttura che lo accompagnerà e sosterrà per il raggiungimento dei suoi obiettivi e sogni.

Con il suo sguardo sereno, fiero e limpido guarda il Mondo davanti a sé con tante emozioni da scrivere e raccontare.

” Far parte del Team Livigno per me è un onore e responsabilità, ma sento che mi sostengono e credono fortemente in me. E’ il primo anno che vivrò questo evento da protagonista. Da Livignasco sono affascinato anche dall’evento storico di fondo al quale ho partecipato in passato”

Il nuovo Maurizio Bormolini passa anche da questi momenti con la sua gente, a contatto con i tanti tifosi che lo accompagneranno nel raggiungimento dei suoi sogni.