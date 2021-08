È tempo di riposo in Formula 1, dove dopo il movimentato GP d’Ungheria, è scattata la sosta per i piloti. In cerca di relax a metà stagione, anche Verstappen in vista dei GP di Belgio e Olanda (in scena il 29 agosto e 5 settembre), gare “casalinghe” in cui il pilota della Red Bull dovrà ricucire lo strappo in classifica da Lewis Hamilton, ritornato in vetta con una nuova arma segreta. Proprio nella sua Olanda, Max si è reso protagonista di una curiosa iniziativa. La sua auto da corsa (la RB14 nella livrea 2021), infatti, è stata consegnata da CarNext, uno dei principali marketplace online B2C e B2B di auto usate in Europa, direttamente nelle mani del pilota. La vettura è partita dallo store di CarNext di Breukelen e ha attraversato il centro di Amsterdam per poi raggiungere il Max Verstappen Shop presso il Batavia Stad Fashion Outlet di Lelystad.