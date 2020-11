Dustin Johnson, numero 1 del golf mondiale, salta il Mayakoba Classic, torneo del PGA Tour in programma da giovedì 3 a domenica 6 dicembre a Playa del Carmen, in Messico. “La mia mente e il mio corpo mi dicono che è arrivata l’ora di prendersi una pausa. Quindi non vedo l’ora di passare un po’ di tempo a casa con la mia famiglia. Ero entusiasta all’idea di giocare Advertisements . Queste le dichiarazioni del campione americano che, dopo il successo al Masters Tournament, arrivato dopo la positività al Covid, ha deciso di concedersi un periodo di relax lontano dal green.