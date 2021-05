In Bahrain, a Imola e Portimão non si era inginocchiato prima della gara, al momento della campagna We Race As One introdotta dalla F1 nel 2020 per supportare la lotta al razzismo. A Barcellona, però, il 22enne Nikita Mazepin lo ha fatto, anche se il razzismo non c’entra: voleva omaggiare il “Giorno della Vittoria” in Russia che celebra la fine della Seconda Guerra Mondiale, coinciso con il giorno del GP Spagna (il 9 maggio). In questa data, nel 1945, capitolò la Germania nazista, mentre l’Armata Rossa dichiarava la sua vittoria dopo la firma della resa tedesca a Berlino. Un giorno che in Russia è divenuto festa nazionale solo nel 1965.

