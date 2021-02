Una notte magica, indimenticabile anche per un campione del mondo come Kylian Mbappé. Non è da tutti infatti uscire dal ‘Camp Nou’ portandosi il pallone a casa: prima del francese, trascinatore con una tripletta nel 4-1 con cui il Psg ha travolto il Barcellona nel primo round degli ottavi di Champions League, in questa competizione ci era riuscito solo Andriy Shevchenko nel novembre 1997 con la maglia della Dinamo Kiev.

Advertisements

“È stata una gran partita, ma– ha detto Mbappé dopo il match –. Sono contento di aver segnato, ho sempre voluto. La stagione è stata difficile anche, il segreto è la continuità e Pochettino ha fattocontinuando quello di Tuchel. Possiamo migliorare ancora”.