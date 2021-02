BARCELLONA (Spagna) – Nervi tesissimi fra i giocatori durante Barcellona-Psg : il match non solo ha visto la discussione tra Antoine Griezmann e Gerard Piqué , ma anche (come hanno rivelato le immagini della Movistar+) quella fra Kylian Mbappé e Jordi Alba .

Mbappè, frase shock a Jordi Alba

Tutto è iniziato quando Mbappé ha spinto Sergiño Dest, che si era

hanno subito redarguito il francese: “Ma chi ucciderai? Chi hai intenzione di uccidere?”. Alba ha poi commentato l’accaduto con una certa ironia: “Sta imparando, sta imparando il ragazzo, stai imparando dal peggio, dallo stupido”, ha detto senza rivelare a chi si riferisse, anche se non ci vuole molto per immaginare che si stesse riferendo a

scusato per qualche fallo durante la partita. L’attaccante del PSG ha però rifiutato le scuse e tuonato contro l’americano in spagnolo: “Non toccarmi”. Lì Alba interviene per placare l’ira dell’asso del PSG e ricordargli la buona volontà di Dest: “Ti ha chiesto perdono. Sei ingrato”. Eha poi alzato il tono,“Per strada ti uccido”, ancora in perfetto spagnolo.