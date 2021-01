PARIGI (Francia) – Kylian Mbappé, protagonista con una doppietta nel 4-0 del Psg contro il Montpellier, mette ansia alla dirigenza parigina e scatena la fantasia dei tifosi dei top team, su tutti quelli del Real Madrid: “Con il club stiamo parlando (del rinnovo, in scadenza nel 2022, ndr) e io sto riflettendo su cosa fare, se alla fine dovessi rinnovare resterei qui per tanti anni – ha dichiarato

il fuoriclasse francese ex Monaco –. Qui sono felice, lo sono sempre stato, i tifosi e la società mi sono sempre stati vicini e per questo sarò sempre grato al Psg, ma devo pensare a cosa farò nei prossimi anni, presto deciderò, ma in questo momento sto riflettendo,, se rinnovo lo faccio per stare qui tanti anni, sto riflettendo su questo“.

Fonte tuttosport.com

