Il Covid aveva portato il segno rosso nelle finanze McLaren, che ora cede il Technology Center al fondo Usa Global Net Lease. Ma il team di Formula 1 continuerà a usufruirne perché nell’accordo è previsto un affitto di 20 anni

La McLaren dice addio al suo Technology Center, la mega-struttura di 78 mila metri quadrati — realizzata nel 2004 e composta da tre edifici principali — messa in vendita nel 2020 per recuperare parte delle perdite causate dall’arrivo del Covid. Così dopo diverse settimane di contrattazioni, è arrivata martedì 20 aprile la notizia sull’accordo e la chiusura delle trattative. Il Technology Center di Woking (Inghilterra) è stato venduto per circa 170 milioni di sterline (quasi 197 milioni di euro) alla società americana Global Net Lease (Gnl). Advertisements

McLaren, patto di locazione di 20 anni con gnl — Global Net Lease è un fondo di investimento immobiliare. La transazione è prevista per il secondo trimestre 2021 e prevederà un patto di locazione di 20 anni per la McLaren come parte dell’accordo, che potrà continuare a usufruire del Technology Center per questo periodo di tempo. “Siamo lieti di annunciare che questa struttura di primo ordine farà parte del portafoglio Gnl”, commenta James Nelson, amministratore delegato della società americana.

Il prestito nel 2020 alla Banca nazionale del bahrain — “Perché dovremmo avere tutti i nostri soldi nel settore immobiliare? — aggiunge il Ceo di McLaren, Zak Brown — Non siamo una società di questo tipo. Siamo una squadra di corse e un team automobilistico. C’è molto denaro in questo edificio e non è un vantaggio produttivo se vogliamo investire nella nostra attività”. Una vendita che farà respirare il team di F.1 dopo la difficile situazione finanziaria del 2020, tanto che lo scorso anno McLaren aveva chiesto un prestito da 163 milioni di euro alla Banca nazionale del Bahrain e venduto una quota di minoranza alla società MSP Sports Capital per 185 milioni di sterline (quasi 214 milioni di euro), destinata ad aumentare fino a un massimo del 33% entro la fine del 2022. Per di più, erano stati tagliati 1.200 posti di lavoro.

