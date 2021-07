Se è possibile, ancora più clamorosa è stata l’eliminazione di Benedetta Pilato . La 16enne più amata d’Italia viene squalificata dalle batterie dei 100 rana per gambata irregolare, ma con il suo tempo non sarebbe comunque entrata in semifinale. Un peccato, soprattutto perché la tarantina vale abbondantemente un crono da 1’05”84 e la qualificazione era decisamente alla sua portata. La primatista mondiale dei 50 rana, al debutto olimpico, è probabilmente la più delusa di tutti: “Ho fatto una gara orribile, ero tranquilla anche troppo prima di salire sul blocco, in questi giorni mi era venuta un po’ l’ansia”.

Fioretto, niente azzurre sul podio

—

Chiudiamo con un’assenza storica, quella di un’italiana dal podio del fioretto. Non accadeva da Seul 88. La migliore delle azzurre è Alice Volpi, quarta, sconfitta nella finale per il bronzo dalla russa Korobeynikova. Quarto posto difficile da mandare giù anche per lo spadista Andrea Santarelli, sconfitto dall’ungherese Siklosi. Il nuovo numero uno della Federscherma, Paolo Azzi, non può essere soddisfatto nonostante l’argento nella prima giornata di Samele: “Sono dispiaciuto perché siamo stati presenti in tre finali su quattro e una medaglia sola dispiace. Peccato per Alice che ci è andata veramente vicina. Due medaglie di legno non fanno piacere. Siamo competitivi ma abbiamo raccolto molto poco. Andiamo avanti”.